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Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı itiraf geceye damga vurdu

Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı itiraf geceye damga vurdu

Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız dizisinin finalinde büyük sır ortaya çıktı. Cana, Feride Hanım'a yasak aşkı itiraf etti. Twitter'da gecenin en çok konuşulan konularından biri Camdaki Kız oldu.

Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı itiraf geceye damga vurdu

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarının en çok sevilen yapımlarından biri oldu. Zaman zaman tepki çekse de reytinglerde oldukça iyi giden dizi şimdilerde ise sezon finaline hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta Camdaki Kız'ın sezon finali yayımlanacak. Dün akşam yayımlanan bölümde ise heyecan zirveye çıktı. Muzo, odasında fenalaşan Nalan'ı buldu böylece yalan ortaya çıktı. 

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Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı itiraf geceye damga vurdu

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar verdi. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmedi. 

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Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı itiraf geceye damga vurdu

Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gitti. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit etti. 

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Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı itiraf geceye damga vurdu

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşarken Cana, balo salonuna geldi. Sedat, Cana'ya ilişkilerinin bittiğini her ne kadar anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. 

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