Camdaki Kız bombası! Dizinin Nalan ve Sedat'ı gerçek hayatta Cem Uzan ile Alara Koçibeymiş!
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Dizinin esas oğlanı Sedat ile esas kızı Nalan'ın gerçek hayatta kim olduğu ortaya çıktı. Cem Uzan iddiası ortalığı karıştıracak...
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dizideki Sedat ve Nalan karakterinin kimliği ile ilgili ileri sürülen isim sosyal medyayı salladı. Dizinin senaryosunu yazan psikolog Gülseren Buğdaycıoğlu'nun gerçek hayatta tedavisini üstlendiği çok ünlü bir ismin hayat hikayesini sadece ismini değiştirerek dizi yaptığı iddia edildi.
Camdaki Kız dizisindeki Sedat karakterinin kimliği ile ilgili ileri sürülen isim sosyal medyayı salladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.
Yeni sezonda da başarısını sürdüren diziyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı olan Instagram sayfasının iddiasına göre, dizinin Sedat'ı, gerçek hayatta Fransa'da firari olarak yaşayan işadamı ve Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan. Burcu Biricik ise Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey'i canlandırıyor...
İleri sürülen kişilerle ilgili hesapta şu ifadelere yer verildi: Gülseren Buğdaycıoğlu bildiğiniz üzere kaşesi yüksek bir doktor. Camdaki Kız dizisinin başrolündeki karakterler Sedat ve Nalan da meğer elit kesimden olan bir çiftmiş.