Camdaki Kız bombası! Dizinin Nalan ve Sedat'ı gerçek hayatta Cem Uzan ile Alara Koçibeymiş!

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dizideki Sedat ve Nalan karakterinin kimliği ile ilgili ileri sürülen isim sosyal medyayı salladı. Dizinin senaryosunu yazan psikolog Gülseren Buğdaycıoğlu'nun gerçek hayatta tedavisini üstlendiği çok ünlü bir ismin hayat hikayesini sadece ismini değiştirerek dizi yaptığı iddia edildi.