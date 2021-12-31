Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Barbaroslar Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

MasterChef'te 3. eleme adayı ve ödülü kazanan takım perşembe gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek finale doğru yaklaşan MasterChef Türkiye'nin seyirci karşısına çıkan son bölümünde, son dokunulmazlık oyunu Gebze'de oynandı. Şeflerin istediği menüyü rakiplerinden daha iyi çıkaran kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, gecenin eleme adayı da Tahsin oldu. Program reytinglerde ilk 10'a giremedi.