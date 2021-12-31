Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Barbaroslar Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
30 Aralık 2021'in reyting sonuçları Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Masterchef Türkiye, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
MasterChef'te 3. eleme adayı ve ödülü kazanan takım perşembe gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek finale doğru yaklaşan MasterChef Türkiye'nin seyirci karşısına çıkan son bölümünde, son dokunulmazlık oyunu Gebze'de oynandı. Şeflerin istediği menüyü rakiplerinden daha iyi çıkaran kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, gecenin eleme adayı da Tahsin oldu. Program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başardığı Barbaroslar reytingde hüsrana uğradı.
Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyduğu Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde umduğunu bulamadı.
Melisa ve Selen'in hamilelik yalanının ortaya çıkmasıyla Koroğlu Ailesi’nin yıkılması ve Alper’in kendisine söyledikleriyle kafası karışan Nalan’ın, Sedat’ın büyük sırrını öğrenmesi damga vurdu. Sevilen dizi reytinglerde geriledi.
İşte perşembe günü reytingleri...