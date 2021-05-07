Camdaki Kız Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku
6 Mayıs 2021 reyting sonuçları Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor, Alev Alev, Survivor ve Akrep'i hüsrana uğrattı.
Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başladı. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktaydı. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürdüğü Alev Alev dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaştı. İnci kızı ile Rum sokaklarında EOKA ile gergin bir takip ve kaçma kovalamaca yaşarken, Ankara sokaklarında silah seslerinin yansıması heyecan dolu anlara sahne olduğu Bir Zamanlar Kıbrıs'ın son bölümü beklediği başarıyı sağlayamadı.
Son bölümde bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlattı. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemediği Camdaki Kız reyting yarışında zirveyi rakibine kaptırdı.
Uzman hekim olan Ali'nin şimdi önünde son derece zorlu bir karar vardır. İhtisas alanı seçecek olan Ali'yi Ferman ve Muhsin'in kendi alanlarına çekmeye çalıştığı Mucize Doktor dün akşamki bölümüyle zirve yarışından koptu.