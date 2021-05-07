Camdaki Kız Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku

Son bölümde bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlattı. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemediği Camdaki Kız reyting yarışında zirveyi rakibine kaptırdı.