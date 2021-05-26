Camda 30 dakika bekletiliyor gramı 500 TL! Adıyaman'da arı zehri üretimi başladı
ADIYAMAN'da arı zehri üretimine başlandı. Üreticilere; Sağlık, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ve 1 gramı 500 TL’nin üzerinde olan arı zehrinin eğitimi verildi.
Apiterafi ve alternatif tıp dallarında önemli bir yere sahip olan arı zehri, Türkiye’de pilot olarak uygulamaya konulan 26 il arasındaki Adıyaman’da üretilmeye başlandı.
2020 yılı sonunda GAP Kalkınma İdaresine Başkanlığına Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan Sağlık İçin Arı Zehri isimli proje kabul edildi.
Kovan ve zehir toplama aparatı dağıtımı
Proje kapsamında 20 arı üreticisinin her birine 16 adet arılı kovan, 10’lu arı zehri toplama aparatı, oto buzdolabı ve zehir muhafaza şişelerinden dağıtıldı.
Arılar zehirlerini cam üzerine bırakıyor
Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak ve arı üreticilerinin katılımı ile arı zehri üretim eğitimi verildi. Eğitimin ardından ilk arı zehri üretimi gerçekleştirildi. Kovanlara bırakılan elektrikli camı gelen ve sokmak isteyen arılar zehirlerine bu camın üzerine bırakıyor.