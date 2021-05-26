Camda 30 dakika bekletiliyor gramı 500 TL! Adıyaman'da arı zehri üretimi başladı

Arılar zehirlerini cam üzerine bırakıyor

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak ve arı üreticilerinin katılımı ile arı zehri üretim eğitimi verildi. Eğitimin ardından ilk arı zehri üretimi gerçekleştirildi. Kovanlara bırakılan elektrikli camı gelen ve sokmak isteyen arılar zehirlerine bu camın üzerine bırakıyor.