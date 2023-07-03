Cambridge mezunu kadın çiftçi, mor patates ekiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

2020 yılında, herkesin ektiğinden farklı bir ürün ekmek üzere Türkiye'de ilk defa 10 dönüm alanda kadınlarla bir araya gelerek mor patates ekimi yaptı. Çiftçilikten kazandığı parayı özellikle şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlara destek olmak için kullanan Kuşçu, onlara yardımcı olmak amacıyla 2020 yılında kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin de başkanlığını sürdürüyor.