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Cama yapışan sinekler paniğe neden oldu! Ceset var diye aradılar gerçek bambaşka çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Cama yapışan sinekler paniğe neden oldu! Ceset var diye aradılar gerçek bambaşka çıktı

BÜYÜKÇEKMECE’de bir apartmanın giriş katındaki dairenin camlarında onlarca sineği gören vatandaşlar evde ceset olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Gerçek bakın ne çıktı..

Cama yapışan sinekler paniğe neden oldu! Ceset var diye aradılar gerçek bambaşka çıktı

 Bir apartmanın giriş katındaki dairede camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. 

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Cama yapışan sinekler paniğe neden oldu! Ceset var diye aradılar gerçek bambaşka çıktı

Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi.  

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Cama yapışan sinekler paniğe neden oldu! Ceset var diye aradılar gerçek bambaşka çıktı

Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. 

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