Cama yapışan sinekler paniğe neden oldu! Ceset var diye aradılar gerçek bambaşka çıktı
İhlas Haber Ajansı
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BÜYÜKÇEKMECE’de bir apartmanın giriş katındaki dairenin camlarında onlarca sineği gören vatandaşlar evde ceset olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Gerçek bakın ne çıktı..
Bir apartmanın giriş katındaki dairede camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti.
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Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi.
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Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi.
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