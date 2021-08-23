Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral boşanıyor mu? 'Çocuk' krizi

Ünlü oyuncu Bensu Soral ile ilgili bomba iddia... Magazin kulislerinde, güzel oyuncunun, Hakan Baş ile örnek gösterilen evliliğinde büyük bir problemle karşı karşıya kaldığı konuşuluyor. Üç yıl önce nikah masasına oturan Soral ve Baş'ın evliliğinin üzerindeki kara bulutların ise "çocuk krizi" olduğu iddia edildi.