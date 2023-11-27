Çalışmalar hazır! İşte çalışan emekliye ödenecek ikramiye tarihi
5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenleme talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemeler yapılmıştı. 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi çalışan emeklilere ve ÇKS kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere de verilecek. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Yasa hazırlıkları başladı, tarih ortaya çıktı…
5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenleme talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemeler yapılmıştı.
5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi çalışan emeklilere ve ÇKS kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere de verilecek. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Yasa hazırlıkları başladı, tarih ortaya çıktı…
Erdoğan talimatı verdi
Yeni Asır'ın haberine göre, Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.
ERDOĞAN’DAN ‘EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE’ AÇIKLAMASI
Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik.