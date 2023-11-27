Çalışmalar hazır! İşte çalışan emekliye ödenecek ikramiye tarihi

Erdoğan talimatı verdi

Yeni Asır'ın haberine göre, Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.