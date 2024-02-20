Çalışma saatleri kısalınca maaşlar da düşecek mi? Haftada 4 gün modeli masada

Çalışma saatleri kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme milyonlarca çalışan da heyecan yarattı. İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Haftalık 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi planlanırken, haftada 4 gün veya günde 5 saat formülü dikkat çekiyor. Kısmi ve geçici süreli çalışma modelinin de masada olduğu belirtilirken, çalışanlar ise ikiye bölünmüş durumda. Çalışma saatlerinin kısalması durumunda maaşlarında düşmesinden endişelenen vatandaşlar, Para mı? Zaman mı? ikilemi arasında kaldı.