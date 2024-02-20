Çalışma saatleri kısalınca maaşlar da düşecek mi? Haftada 4 gün modeli masada
Çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapıldığı haberi milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile haftada 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gündemde. Bazı ülkelerde haftada 4 gün veya günde 5 saat formülünü denendiği belirtilirken, 21 yıl sonra yapılması planlanan değişik ile verimliliğin artırılması hedefleniyor. Söz konusu düzenleme merak edilirken, milyonlar şimdi de "Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.
Çalışma saatleri kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme milyonlarca çalışan da heyecan yarattı. İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Haftalık 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi planlanırken, haftada 4 gün veya günde 5 saat formülü dikkat çekiyor. Kısmi ve geçici süreli çalışma modelinin de masada olduğu belirtilirken, çalışanlar ise ikiye bölünmüş durumda. Çalışma saatlerinin kısalması durumunda maaşlarında düşmesinden endişelenen vatandaşlar, Para mı? Zaman mı? ikilemi arasında kaldı.
Çalışma saatlerinin kısaltılması için ilk sinyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik yaptığı açıklamada "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Işıkhan'ın bu sözleri sonrası "Çalışma saatleri kısalıyor mu? Mesai saatleri değişiyor mu?" soruları gündeme gelmişti. Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran haber ise bu hafta başında geldi. Bakanlığın, düzenleme ile haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi için çalışma yaptığı öğrenildi.
İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 hatta 35 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak.