Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Esnek çalışma, kıdem tazminatı, mesai saati...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeler yolda. Çalışma hayatını baştan sona değiştirecek düzenlemeler için bilgi veren kaynaklar işveren ve işçi arasında 'zemin yoklamaları' yapıldığını kaydetti. Kıdem tazminatı fonunun kurulmasından, çalışma saatlerinin ve gelir vergisine kadar nasıl değişiklikler planlanıyor?
Çalışma hayatına yönelik uzun süredir düzenleme talepleri gündemdeki yerini korurken seçim öncesi kulisler de hareketlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çalışma hayatındaki kanunların birleştirileceği yönündeki açıklamasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.
Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, arayışların her ne kadar kamuoyuna çalışma saatleri, iş kanunlarındaki maddelere yönelik yansısa da ana odağın kıdem tazminatı fonu kurulması, esnekleşme dahil geniş kapsamlı bir arayışın “zemin yoklamaları” olduğunu vurguladı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, ekonomi yönetiminin olası bir Anayasa değişikliğini de göz önüne alarak, çalışma hayatına yönelik bazı konuların anayasaya taşınması, çalışma saatleri gibi düzenlemeler karşılığında, kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi unsurları koyarak tarafları ikna etmeye çalışacağı bir zemin aradığı belirtildi.