Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Esnek çalışma, kıdem tazminatı, mesai saati...

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, arayışların her ne kadar kamuoyuna çalışma saatleri, iş kanunlarındaki maddelere yönelik yansısa da ana odağın kıdem tazminatı fonu kurulması, esnekleşme dahil geniş kapsamlı bir arayışın “zemin yoklamaları” olduğunu vurguladı.





