Çalışma hayatı ile ilgili bomba düzenleme! Yarı zamanlı çalışma hakkı kararı Resmi Gazete'de
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı ile 1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişikliğe gidildi.
Değişiklikle, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun bazı mesleklerden sözleşmeli personel alabilmesinin önü açıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin değişiklikle de KPSS (B) puan türünden sıralanması kaydıyla, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslarla yapılacak sözlü veya sözlü/ uygulamalı sınavla sözleşmeli personel alınabilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından, sözleşmeli personelin de yararlanabilmesinin önü açıldı.