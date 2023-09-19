Çalışma Bakanı'ndan emekli zammı açıklaması! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? EYT'liler ne zaman maaş alacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir grup gazeteci ile emekliye yapılacak ara zam, EYT'lilerin durumu gibi gündemdeki konuları konuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekliye ek zam için önümüzdeki hafta bakanlar düzeyinde çalışmaların başlayacağını, zamlı maaşların da yeni yıla kalmadan ödeneceğini yazdı. Hala maaş bağlanmayan EYT'liler için de Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi.
Milyonlarca emekli hükümetten gelecek ek zam haberini beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara7Dta bir grup gazeteciye emekli zammıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarını köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, emekli zammıyla ilgili son kulis bilgilerini de yazdı. İşte Selvi'nin yazısından o kulis bilgileri ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları...
"Emeklilere yapılan zam yetersiz kaldı. Emekliler bu ülkede istikrarın adreslerinden biri. Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri en iyi onlar takdir ediyor" diyen Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüyle ise yeniden umutlandılar. 'Erdoğan söz verdiyse yapar' diyorlar." hatırlatması yaptıktan sonra şöyle devam etti:
Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da aynı kanaatte. “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.
Çalışma haftaya başlıyor
"Emeklilerle ilgili olarak bakanlık bürokratları zaten çalışıyorlardı" diyen Selvi "Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak." dedi.