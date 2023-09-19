Çalışma Bakanı'ndan emekli zammı açıklaması! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? EYT'liler ne zaman maaş alacak?

Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da aynı kanaatte. “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.