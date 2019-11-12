Çalışanları Nusret'i ifşa etmişti sosyete kasabı bahşiş olayını ilk kez açıkladı

Neden 250 bin dolar ödedi?

Bu konu hakkında da açıklama yapan Nusret, dört çalışanının performansından memnun olmadığını belirterek onların işine son verdiğini, bu nedenle çalışanların da mahkemeye başvurduğunu belirtti. Nusret, anlattığına göre bu nedenle cezayı ödemiş.