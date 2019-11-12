Çalışanları Nusret'i ifşa etmişti sosyete kasabı bahşiş olayını ilk kez açıkladı
Çalışanlarının bahşişlerine göz koyduğu iddiasıyla ABD'de 250 bin dolar ceza ödeyen Nusret, çıkan haberlerin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Son günlerin adından en çok söz ettiren ismi sosyete kasabı Nusret Gökçe, çalışanlarının açıklama yapmasının ardından sessizliğini bozdu. Nusret New York'ta bulunan restoranındaki bahşiş olayı nedeniyle 250 bin dolar ceza ödediğini doğrulayarak, bu cezayı neden ödediğini açıkladı.
Cengiz Semercioğlu'na konuşan Nusret Gökçe, çalışanların bahşişinden tek kuruş pay almadığını, bunu sadece New York’taki değil hiçbir dükkanında yapmadığını belirtti. Peki Nusret, neden dolayı 250 bin dolar ceza ödedi?
Neden 250 bin dolar ödedi?
Bu konu hakkında da açıklama yapan Nusret, dört çalışanının performansından memnun olmadığını belirterek onların işine son verdiğini, bu nedenle çalışanların da mahkemeye başvurduğunu belirtti. Nusret, anlattığına göre bu nedenle cezayı ödemiş.
Bahşiş olayı bu nedenle ortaya çıkmış
Çalışanların yaptığı açıklamaları da intikam duygusuna bağlayan Nusret, bahşiş olayının da bu meseleden dolayı ortaya çıktığını belirtti. Nusret, haberlerin ardından ‘çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandığını belirtti.