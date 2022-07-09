Çalışanları ilgilendiriyor ne zaman emekli olurum? Uzmanı tek tek hesapladı bomba detaylar var

Tahsis Talep Tarihi = 30/09/2009

İlk İşe Giriş Tarihi = 01/08/1982

Sigortalılık Süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)

Emeklilik için ikinci koşul “prim ödeme gün sayısının” tamamlanmasıdır. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşmaktadır. Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır. İşte bu üç koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor.