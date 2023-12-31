Çalışanlara müjdesi 2024 yılında 7 gün izin alan 40 gün tatil yapacak! İşte Resmi tatil günleri...
2024 Resmi Tatil Günleri belli oldu... 2024 yılında bir gün hariç tüm resmî tatiller hafta içine denk geliyor. Yeni yılda hafta sonu tatilini resmî tatillerle ile birleştirmek isterseniz 7 gün izin kullanarak toplamda 40 gün tatil yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
2024 Resmi Tatil Günleri... 2024 yılında bir gün hariç tüm resmî tatiller hafta içine denk geliyor. 2023 yılında ise tüm tatiller neredeyse hafta sonuna denk gelmişti. Ayrıca 2024 yılında hafta sonu tatilini resmî tatillerle ile birleştirmek isterseniz 7 gün izin kullanarak toplamda 40 gün tatil yapabilirsiniz.
Yeni yıla girdiğimizde 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor ve hafta sonuyla birlikte üç gün tatil oluyor.
Ramazan Bayramı ise 9-10-11-12 Nisan tarihine denk geliyor ve hafta sonu ile birlikte altı gün tatilimiz oluyor.
23 Nisan Salı günü bir gün tatilimiz var ve eğer 22 Nisan Pazartesi günü de izin alırsanız dört gün tatil oluyor.