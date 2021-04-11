Çalışanlar ve emekliler dikkat! Kıdem tazminatı için 2 önemli tarih belirlendi
Ülkemizde çalışma hayatının tamamını ilgilendiren kıdem tazminatı için önemli tarih belirlendi. Bu kapsamda istifa eden çalışan kıdem tazminatı alamasa da istisnası bulunuyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar için de fırsat var. İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...
Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor. İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar...
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle: 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor. Bunlar başlıca şöyle:
Çok önemli tarih
Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler.
Bu maddelere bir de Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler." Şimdi bu konuyu biraz daha açalım.