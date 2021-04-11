Çalışanlar ve emekliler dikkat! Kıdem tazminatı için 2 önemli tarih belirlendi

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor. İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar...