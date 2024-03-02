Çalışanlar dikkat yeni düzenleme ortaya çıktı! Mesai saati kısalmıyor ama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı esnek çalışma modelleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, YOİKK kapsamındaki Kurum, Kuruluş ve STK’lar ile iş birliği yapacak.