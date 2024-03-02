Çalışanlar dikkat yeni düzenleme ortaya çıktı! Mesai saati kısalmıyor ama...
Dünyada pek çok ülkede uygulanmaya başlanan haftada 4 gün çalışma modeli Türkiye’nin de gündemine gelmişti. Mesai saatlerinin kısalmayacağını Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan net bir şekilde ifade ederken, hükümetin çalışanları ilgilendiren planı ortaya çıktı. 57 maddelik YOİKK Eylem Planı’na göre, esnek çalışma için düzenleme yapılacağı öğrenildi.
Çalışma saatleri kısalacak mı? tartışmaları gündemde kalmaya devam ederken şimdi de esnek çalışmada mevzuat değişiyor! Konuya ilişkin detaylar 57 başlıktan oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nda yer aldı.
Bu kapsamda uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı esnek çalışma modelleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, YOİKK kapsamındaki Kurum, Kuruluş ve STK’lar ile iş birliği yapacak.
Teknik çalışmaların yapıldığı yeni düzenlemede kadınlar, gençler, engelliler başta olmak üzere çalışabilir nüfusun çalışma hayatına kalıcı katılımını sağlamayı teminen Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda yeni nesil esnek çalışma alanlarına yoğunlaşılacak.