Çalışanlar dikkat SGK uyardı: Bu harf varsa emekli olamayabilirsiniz!



Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Buna göre, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.



Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren uyarıyı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı. SGK, hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi ve "K" harfinin bulunması halinde olacakları açıkladı.



Sosyal medya paylaşımında, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların  emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.



Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.


