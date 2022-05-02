Çalışanlar bu yöntemleri bilmiyor! İşte erken emeklilik için 7 formül

1)Sigortalı anneler için: Erken emeklilik konusunda annelik, çalışan kadınlara çocukları üzerinden prim kazanma imkanı tanıyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Kadın erken emeklilik için bu yıl borçlanma yapacak olursa; bir çocuk için 720 prim günü üzerinden en düşük 38 bin 160 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 75 bin 320 lira ve üç çocuk için 2160 gün üzerinden 114 bin 480 lira ödeyerek borçlanacak.