Çalışanlar bu yöntemleri bilmiyor! İşte erken emeklilik için 7 formül
Türkiye’de milyonlarca çalışanın en büyük hayalinden biri, bir an önce emekli olarak düzenli bir gelire kavuşmak. Yaş, prim ve sigortalılık süresine bağlı olan bu uzun yolculukta sizi erken emekli edecek yasal formüller de yer alıyor. İşte az bilenen 7 erken emeklilik yöntemi...
Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır. Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.
Posta'da yer alan habere göre SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor. Bütün bu kuralların içinde erken emeklilik imkanı sağlayan bazı ayrıcalıklar da var. Bunların başında da kadınlar için annelik, erkeklerde ise askerlik en önemli avantajı sağlıyor. Peki başka neler var? İşte pek çok çalışanın bilmediği erken emeklilik fırsatı sunan 7 formül
1)Sigortalı anneler için: Erken emeklilik konusunda annelik, çalışan kadınlara çocukları üzerinden prim kazanma imkanı tanıyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Kadın erken emeklilik için bu yıl borçlanma yapacak olursa; bir çocuk için 720 prim günü üzerinden en düşük 38 bin 160 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 75 bin 320 lira ve üç çocuk için 2160 gün üzerinden 114 bin 480 lira ödeyerek borçlanacak.
2)Bakıma muhtaç çocuğu varsa: Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğuna bakan anneler için de erken emeklilik hakkı tanınıyor. Annenin 1 Ekim 2008 sonrası prim gününün dörtte biri (yüzde 25) kadar bir süre, toplam primlerine ekleniyor. Bu ilave edilen prim, yaş şartından da düşülüyor.