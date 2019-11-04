Çalışanıyla cinsel ilişkiye giren McDonald's Genel Müdürü Steve Easterbrook kovuldu

Easterbrook 2015 yılında şirkete CEO olarak atandı

İngiliz iş insanı McDonald's markası için ilk olarak 1993 yılında Londra'da müdür pozisyonunda çalışmaya başladı. 2011 yılında Pizza Express markası için çalışmak üzere şirketten ayrıldı. Ardından Asya yemekleri sunan zincir restoran Wagamama'ya geçti. 2013 yılında McDonald's'a dönerek şirketin İngiltere ve Kuzey Avrupa sorumlusu oldu. Easterbrook 2015 yılında şirkete CEO olarak atandı.