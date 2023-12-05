Çalışan emeklinin maaşında büyük kesinti! Kalem kalem hesaplandı

Çalışan emeklilerin maaşından kesilen tutar, işçi ve işveren paylarının toplamı olarak hesaplanıyor. Genel asgari ücrete göre maaş alan emekliler, işçi payı olarak 1006 TL ödemek zorunda. İşverenler ise emekli personeli için 3018 TL yatırıyor. Bu durumda, SGK için toplam 3 bin 286 TL yatırılmış oluyor.