Çalışan emeklinin maaşında büyük kesinti! Kalem kalem hesaplandı
Türkiye'de 1,5 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur emeklileri hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Bu emeklilerin maaşından kesilen tutar belli oldu. İşte emeklilerden kalem kalem yapılan kesintiler...
Çalışan emeklilerin maaşından kesilen tutar, işçi ve işveren paylarının toplamı olarak hesaplanıyor. Genel asgari ücrete göre maaş alan emekliler, işçi payı olarak 1006 TL ödemek zorunda. İşverenler ise emekli personeli için 3018 TL yatırıyor. Bu durumda, SGK için toplam 3 bin 286 TL yatırılmış oluyor.
Kamusonhaber'de yer alan bilgilere göre bu tutar, emeklinin maaşından kesiliyor ve emeklinin net maaşına yansıyor.
Örneğin asgari ücret alan bir emekli, maaşından 1006 TL işçi payı, 2012 TL işveren payı olmak üzere toplam 3 bin 286 TL kesinti yapıyor.
Bu durumda, emeklinin net maaşı 4 bin 254 TL'den 1068 TL'ye düşüyor.