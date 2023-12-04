Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak olan 86 maddelik Torba Yasa Teklifi, çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve 4 milyon 689 bin çalışan emekliyi kapsayarak her birine 5 bin lira ikramiye ödenmesini öngörüyor.