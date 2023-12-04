Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda
Çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnafla birlikte 4 milyon 689 bin çalışan tüm emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini de düzenleyen 86 maddelik Torba Yasa Teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek
Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak olan 86 maddelik Torba Yasa Teklifi, çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve 4 milyon 689 bin çalışan emekliyi kapsayarak her birine 5 bin lira ikramiye ödenmesini öngörüyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, teklifin Meclis'ten geçmesi halinde emekli ikramiyeleri 15 Aralık'tan itibaren ödenmeye başlayacak.
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Meclis, 11 Aralık tarihinden sonra 2024 Bütçesi'nin görüşmelerine odaklanacak.
Yıl sonu torbası içinde çeşitli düzenlemeleri barındıran teklif, çalışan emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye öngörüyor.