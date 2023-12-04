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Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

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Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

Çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnafla birlikte 4 milyon 689 bin çalışan tüm emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini de düzenleyen 86 maddelik Torba Yasa Teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek

Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak olan 86 maddelik Torba Yasa Teklifi, çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve 4 milyon 689 bin çalışan emekliyi kapsayarak her birine 5 bin lira ikramiye ödenmesini öngörüyor.

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Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

Hürriyet'te yer alan habere göre, teklifin Meclis'ten geçmesi halinde emekli ikramiyeleri 15 Aralık'tan itibaren ödenmeye başlayacak. 

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Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Meclis, 11 Aralık tarihinden sonra 2024 Bütçesi'nin görüşmelerine odaklanacak.

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Çalışan emeklinin ikramiyesi yatıyor, gün belli oldu! Bu hafta Meclis Kurulu'nda

Yıl sonu torbası içinde çeşitli düzenlemeleri barındıran teklif, çalışan emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye öngörüyor.

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