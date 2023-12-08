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Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri

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Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri

Emeklilerin heyecanla takip ettiği 5 bin liralık ikramiye konusunda önemli bir gelişme ortaya çıktı. İkramiyeler belirlenen bir sıraya göre dağıtılacak. İşte ayrıntılar…

Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri

Çalışan emeklilerin de dahil olduğu 4 milyon 689 bin kişiye 5 bin TL’lik ikramiye ödemesi için tarih belli oluyor. Bu ödemelerin 15 Aralık’a kadar hesaplara yansıtılacağı ifade ediliyor.

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Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri

Bu ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için bir defalığına yapılacak. 

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Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri

Başta sadece çalışmayan emekliler için planlanan ikramiye, hükümetin yeni kararıyla çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

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Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Aralık’a kadar ödemelerin bitirileceğini söylerken, ödeme takviminin detayları da ortaya çıkıyor.

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