Çalışan emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yatıyor! İşte ödeme günleri
Emeklilerin heyecanla takip ettiği 5 bin liralık ikramiye konusunda önemli bir gelişme ortaya çıktı. İkramiyeler belirlenen bir sıraya göre dağıtılacak. İşte ayrıntılar…
Çalışan emeklilerin de dahil olduğu 4 milyon 689 bin kişiye 5 bin TL’lik ikramiye ödemesi için tarih belli oluyor. Bu ödemelerin 15 Aralık’a kadar hesaplara yansıtılacağı ifade ediliyor.
Bu ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için bir defalığına yapılacak.
Başta sadece çalışmayan emekliler için planlanan ikramiye, hükümetin yeni kararıyla çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Aralık’a kadar ödemelerin bitirileceğini söylerken, ödeme takviminin detayları da ortaya çıkıyor.