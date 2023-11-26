Çalışan emeklilere ikramiye TBMM'ye geliyor

Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödemesi yapılmıştı. Emeklilere ikramiye ödemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin kapsamı genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon 689 bin emeklinin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanacağını duyurdu. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklama geldi.