Çalışan emeklilere ikramiye TBMM'ye geliyor
Çalışan emeklilere de 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek. Çalışan emeklilere ikramiye verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli ikramiyesi düzenlemesi TBMM'ye geliyor. Emekli ikramiyesi ödemesi sigorta tahsis numarasına göre yapılacak. Ne zaman hesaba yatacak?
Emekliye 5bin TL ödemenin kapsamı genişletildi ve çalışan emekliye ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında ilk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklinin 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacağını bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödemesi yapılmıştı. Emeklilere ikramiye ödemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlemenin kapsamı genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon 689 bin emeklinin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanacağını duyurdu. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti. 2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı.
Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Emekliler için bundan sonraki adımlar kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacak.