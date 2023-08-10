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Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu

 Kırklareli'de yaşanan son olay şoke etti. Demirköy ilçesinde altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Ekipler bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu

Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu

Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

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Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu

Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

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