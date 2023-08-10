Çaktırmamak için sabah kamp yapmışlar! Altın ararken girdiği çukur sonu oldu
Kırklareli'de yaşanan son olay şoke etti. Demirköy ilçesinde altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Ekipler bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.
Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.