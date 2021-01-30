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Çakar lambalı arabayla gelip Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar'a şok yaşattılar

Arka Sokaklar dizisinin Selin Komiser'i Oya Okar'ı güpegündüz soydular. Üstelik çakarlı arabayla geldiler.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip Okar'ın ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.

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Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı. 

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı. 

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Olay sonrası büyük şok yaşayan güzel oyuncu, güvenlik güçlerinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

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