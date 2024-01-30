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Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

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Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Cahit Berkay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'ya ağır ithamda bulundu.

Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca geçen cuma günü vizyona giren 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin durdurulması için mahkemeye başvurdu. 

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Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

İlkim Karaca'nın belirlenen 3.5 milyon TL'lik teminatı mahkemeye yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verildi.

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Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Bu kararın ardından Cem Karaca'nın Feride Balkan'dan olan oğlu Emrah Karaca düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

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Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

"Babamın eserlerine ait hakların 4'te 3'ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4'te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı. Buna rağmen yapımcılarımız kendisiyle görüştü ancak 16 milyon TL para talebi kabul edilmeyince agresifleşti. Tedbir kararıyla 90 milyonluk bütçeyle hayata geçirilmiş bu iş için bu şahıs 3.5 milyon TL yatırırsa film gösterimden kalkacak. Bu teminat hangi zararı karşılayacak?"

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca (Ortadaki)

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