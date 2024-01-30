Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya ağır itham! 'Cem Karaca' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

"Babamın eserlerine ait hakların 4'te 3'ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4'te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı. Buna rağmen yapımcılarımız kendisiyle görüştü ancak 16 milyon TL para talebi kabul edilmeyince agresifleşti. Tedbir kararıyla 90 milyonluk bütçeyle hayata geçirilmiş bu iş için bu şahıs 3.5 milyon TL yatırırsa film gösterimden kalkacak. Bu teminat hangi zararı karşılayacak?"

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca (Ortadaki)