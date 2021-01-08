Çağrı Atakan kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı? Survivor Çağrı sevgilisi kim?

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 9. Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de Çağrı Atakan oldu. Son olarak Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veren oyuncu daha önce Şahin Tepesi, Arka Sıradakiler gibi dizilerde rol aldı. Eda Taşpınar ile sevgili olan Çağrı Atakan aslen Ankaralı ve 40 yaşında.