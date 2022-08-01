Çağlar Ökten'in oğlu Arthur, Seda Sayan'lı yorumlara daha fazla dayanamadı! Herkesi dumur etti
Seda Sayan geçtiğimiz aylarda 7. evliliğini Çağlar Ökten'le yapmıştı. Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden olan oğlu Artur sosyal medya hesaplarından Seda Sayan'la ilgili yapılan yorumlara sinirlendi. Artur Ökten'in "Seda benim annem değil" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Nisan ayında yedinci evliliğini Çağlar Ökten'le yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Seda Sayan eşinin oğlu ve annesiyle geçtiğimiz haftalarda tanışmıştı. Ünlü sanatçı Sayan, Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğlunun bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Küçük çocuk takipçisinin yorumuna sinirlenince "Seda benim annem değil" yanıtını verdi. Sosyal medyayı ikiye böldü.
Seda Sayan kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile Beşiktaş'ta arkadaşları arasında sade bir düğünle Nisan ayında dünyaevine girmişti.
Ünlü sanatçı 7. eşinin düğüne gelmeyen ailesini ve oğlunu Mersin'de ziyaret etmiş ve uzun süre gündemlerden düşmemişti.
Sayan, evlendikten sonra eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Artur’u sosyal medyadan takibe aldı. İkilinin arasının iyi olduğu biliniyordu.