Çağlar Ökten'in oğlu Arthur, Seda Sayan'lı yorumlara daha fazla dayanamadı! Herkesi dumur etti

Nisan ayında yedinci evliliğini Çağlar Ökten'le yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Seda Sayan eşinin oğlu ve annesiyle geçtiğimiz haftalarda tanışmıştı. Ünlü sanatçı Sayan, Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğlunun bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Küçük çocuk takipçisinin yorumuna sinirlenince "Seda benim annem değil" yanıtını verdi. Sosyal medyayı ikiye böldü.