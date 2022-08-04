Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı seyirciyi isyan ettirmişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü akılları baştan almaya geliyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde sezon finaliyle birlikte şok eden bir ayrılık yaşanmıştı. Başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul dizinin 3. sezonunda oynamayacağını açıklamıştı. Seyircileri isyan ettiren ayrılık haberi sonrası başrol için Survivor All Star yarışmasının ünlü bir ismiyle anlaşıldığı iddia edildi.