Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı seyirciyi isyan ettirmişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü akılları baştan almaya geliyor
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un dizinin sezonundan sürpriz ayrılığı hayranlarını üzmüştü. Yeni sezona dair bir çok iddia ortaya atılırken diziye Survivor yarışmasından ünlü bir ismin başrol olarak katılacağı öğrenildi. Bakın Teşkilat'a, Çağlar Ertuğrul'un yerine gelen isim kimmiş...
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde sezon finaliyle birlikte şok eden bir ayrılık yaşanmıştı. Başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul dizinin 3. sezonunda oynamayacağını açıklamıştı. Seyircileri isyan ettiren ayrılık haberi sonrası başrol için Survivor All Star yarışmasının ünlü bir ismiyle anlaşıldığı iddia edildi.
İlk bölümden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çeken TRT 1'in gözde projelerinden Teşkilat dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan dizide 'Serdar' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul dizininin yeni sezonunda rol almayacağını açıklamıştı.
Başarılı oyuncu ayrılık nedeni yapım şirketiyle olan sorunlar ve Dağ serisinin yeni filmini çekecek olmaları olarak göstermişti.