Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizsinin yeni sezonunda oynamayacağın açıklamıştı. Oyuncunun diziden neden ayrıldığı uzunca bir süre merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu aylar sonra diziden neden ayrıldığını açıkladı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisi geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. İki sezon 'Serdar' karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'un dizinin yeni sezonunda oynamayacağını açıklamasının ardından ayrılık nedeni merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu aylar sonra diziden ayrılma nedenini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve reyting rekorları kıran TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'da Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal başrol paylaşıyordu.
2 sezondur dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul dizinin sezon finali yapması ile 3. sezonda rol almayacağını açıklamıştı.
Ünlü oyuncunun sürpriz ayrılığı sevenleri tarafından merak konusu olmuş fakat Çağlar Ertuğrul uzun süre ayrılık nedenini açıklamamıştı.