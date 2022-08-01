BIST 2.640
DOLAR 17,95
EURO 18,43
ALTIN 1.019,63

Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış

Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış

Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizsinin yeni sezonunda oynamayacağın açıklamıştı. Oyuncunun diziden neden ayrıldığı uzunca bir süre merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu aylar sonra diziden neden ayrıldığını açıkladı.

Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisi geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. İki sezon 'Serdar' karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'un dizinin yeni sezonunda oynamayacağını açıklamasının ardından ayrılık nedeni merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu aylar sonra diziden ayrılma nedenini açıkladı.

110
Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve reyting rekorları kıran TRT1'in  sevilen dizisi Teşkilat'da Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal başrol paylaşıyordu.

210
Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış

2 sezondur dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul dizinin sezon finali yapması ile 3. sezonda rol almayacağını açıklamıştı.

310
Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisi hakkında şok eden itiraflar! Bakın diziden neden ayrılmış

Ünlü oyuncunun sürpriz ayrılığı sevenleri tarafından merak konusu olmuş fakat Çağlar Ertuğrul uzun süre ayrılık nedenini açıklamamıştı.

410