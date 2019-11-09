Çağla Şıkel'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

FOX TV'de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün' sunucusu Çağla Şıkel, vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle yaklaşık olarak bir haftadır Nişantaşı'nda yer alan hastanede tedavi görüyordu. Ünlü manken ve modelin sağlık durumu hakkında yeni haber geldi. Ünlü manken Şıkel ayrıca sosyal medya hesabından yeni paylaşımdan bulundu.