Çağla Şıkel'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
Yaklaşık bir haftadır Nişantaşı'nda yer alan hastanede tedavi gören ünlü manken ve model Çağla Şıkel'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşanırken ünü manken sosyal medya hesabından bakın ne paylaştı.
FOX TV'de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün' sunucusu Çağla Şıkel, vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle yaklaşık olarak bir haftadır Nişantaşı'nda yer alan hastanede tedavi görüyordu. Ünlü manken ve modelin sağlık durumu hakkında yeni haber geldi. Ünlü manken Şıkel ayrıca sosyal medya hesabından yeni paylaşımdan bulundu.
Çağla Şıkel'in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede tedavi gördüğüne yönelik haber geçtiğimiz hafta içi magazin medyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Çağla Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği, ablası Berna Şıkel’in kendisine refakat ettiği öğrenilmişti.
Yaşanan bu olayın ardından güzel mankenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.