Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi
Sunucu ve manken Çağla Şıkel (46) İstanbul Boğaz'ında oğulları Kuzey ve Uzay ile jet sörf yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.
46 yaşındaki Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.
Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.
Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını vermişti.