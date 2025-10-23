BIST 10.627
DOLAR 41,98
EURO 48,78
ALTIN 5.555,12

Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi

|
Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi

Sunucu ve manken Çağla Şıkel (46) İstanbul Boğaz'ında oğulları Kuzey ve Uzay ile jet sörf yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi - Resim: 1

Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

110
Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi - Resim: 2

46 yaşındaki Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

210
Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi - Resim: 3

Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

310
Çağla Şıkel'i görenler gözlerine inanamadı! Oğulları ile Boğaz'da böyle görüntüledi - Resim: 4

Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını vermişti.

410