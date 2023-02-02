Çağla Şıkel'e 'kulisimden çıkmazdı' diyen Mehmet Ali Erbil çark etti: Dünya ahiret kardeşimdir...
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Mehmet Ali Erbil'in, Çağla Şıkel'e yönelik sözleri bomba etkisi yarattı. Çağla Şıkel'e 'kulisimden çıkmazdı' diyerek çirkin ithamda bulunan Mehmet Ali Erbil şimdi de geri adım atarak özür diledi. İşte Mehmet Ali Erbil çark etti dedirten o açıklama...
Çağla Şikel'in programına katılan Mehmet Ali Erbil, geçmişte 'Çarkıfelek' yarışmasında birlikte çalıştıklarının programda konuşulmamasına tepki göstermişti.
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Ünlü şovmen, geçen gün telefonla bağlandığı bir programda manken ve sunucu Çağla Şıkel’i bu yüzden vefasızlıkla suçlamıştı.
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Erbil, Şıkel için “Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. " demişti.
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Erbil'in açıklamalarında asıl bomba etkisi yaratan şu sözlerdi: “O dönem Çarkıfelek’te hostes olmak için kapımda yatarlardı.
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