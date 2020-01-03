Çağla Şikel'e çocukları ve ailesinden doğum günü sürprizi! '41. yaşım hoşgeldin'
Ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel 41 yaşına bastı. Ünlü manken Şikel'e ailesi doğum günü sürprizi yaptı.
Sunucu ve manken Çağla Şikel'e ailesi doğum günü sürprizi yaptı. 41 yaşına basan güzel sunucu adını 1997 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurdu.
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Evine bir sürü doğum günü çiçeği gelen Çağla Şıkel, "Bizim ev cennet bahçesi ne şanslıyım ben" diyerek, çocukları Kuzey ve Uzay'la çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Şıkel, sosyal medya hesabından yeni yaşını, "Yeni yıl ile birlikte yeni hayallerle geldin. 41.yaşım hoşgeldin" diyerek kutladı.
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Demet Şener, Ebru Şallı, Ebru Akel, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimler ve takipçileri, ünlü modelin doğum gününü kutladı.
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