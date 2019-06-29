Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor

Ev partisi veren Çağla Şıkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şıkel, neden bikini mayo tercih ettiğini samimiyetle anlattı.

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor - Sayfa 1

Model ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, ev sahipliği yaptığı bir parti düzenlendi. Güzelliğe ve bakıma çok düşkün biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çağla Şıkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Şıkel'in açıklamalarında satır başları...

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Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor - Sayfa 2

“YouTube kanalında güzellik ve bakım üzerine paylaşımlara devam ediyorum. İnsanları bilgilendirmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta insanlara hizmet ediyorum ve bu benim görevim. Bazen bana ‘kalıcı ruj bulur musun?’ diyorlar. Çıkıp buluyorum. Onların isteği üzerine çarşı gezdiğim çok oldu” şeklinde konuştu.

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Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor - Sayfa 3

Tatil için yazlığa gideceğini söyleyen ünlü manken, “Çocuklarla çok tatil olmuyor. Onların yüzme dersleri var. Bu sene futbol istediler futbola koşturacağız. 1,5 ay tatilim var. Sonra yeni yayın dönemi için hazırlıklara başlayacağım” dedi.

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Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor - Sayfa 4

Çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte gittiği çadır kampını anlatan Şıkel, “Çok güzel bir deneyim oldu. Çok heyecanlı gittik. Sanki 40 yıldır çadırda kalıyor gibiydik. Kocaman bir çadırımız var. Hava nemli olunca su damlıyor. Biraz daha tekniği geliştirmek lazım” ifadelerini kullandı.

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