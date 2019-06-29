Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar bakın artık neden bikini giymiyor

Çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte gittiği çadır kampını anlatan Şıkel, “Çok güzel bir deneyim oldu. Çok heyecanlı gittik. Sanki 40 yıldır çadırda kalıyor gibiydik. Kocaman bir çadırımız var. Hava nemli olunca su damlıyor. Biraz daha tekniği geliştirmek lazım” ifadelerini kullandı.