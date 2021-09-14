Çağla Şıkel'den 'Kerem Tunçeri'den hamile kalıp gizlice aldırdı' iddiasına yanıt
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel hakkında Takvim gazetesinde ismi geçirilmeden yapılan ve Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında açıkça kendisinin olduğu ifade edilerek öne sürülen 'Ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'den hamile kalıp aldırdığı' iddialarına ilk yanıt...
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel hakkında bugün ortaya atılan iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü! Takvim gazetesinin "manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı’ haberi çok konuşuldu. İsimleri gizli tutulan ikili merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz sunucuları habere konu olan kişilerin Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.
Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Deniz Akkaya, Seren Serengil ve Bircan Bali'den magazin dünyasını sallayacak bir iddia geldi. Takvim'de yayınlanan bir haberden referans alan ünlü yorumcular, eski manken ve başarılı sunucu Çağla Şıkel'in, çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen basketbolcu Kerem Tunçeri'den hamile kaldığını ve İstanbul'da bir özel hastanede ismini değiştirerek bebeği aldırdığı iddiasını ortaya attı.
"İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler"
İsim verilmeden yayınlanan bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz sunucuları bu ünlü çiftin Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.
Seren Serengil, 'Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem’le aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar' dedi.