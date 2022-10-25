Çağla Şıkel'den çok konuşulacak olay itiraflar! ''Aldatıldığım yerde durmam''

Ünlü manken aldatılmakla ilgili şu sözleri söyledi: "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın."