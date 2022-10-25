Çağla Şıkel'den çok konuşulacak olay itiraflar! ''Aldatıldığım yerde durmam''
Çağla Şıkel 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına katıldı. İş hayatı ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım!" dedi.
Çağla Şıkel, hafta içi her gün Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına katıldı. Şıkel'e özel hayatıyla ilgili sorular soruldu.
Ünlü manken aldatılmakla ilgili şu sözleri söyledi: "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın."
Çağla Şıkel marka takıntısı hakkında da konuştu. Marka takıntısını olmadığını ve bilinçli alışveriş yapmadığını söyledi. Belli zamanda moda olan ve sonradan ilgisi kaybedilen eşyaları almadığını belirtti.
"Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin!''