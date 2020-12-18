Çağla Şıkel'den annelik önerisi: Mükemmel anne olmaya çalışmayın
Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şıkel, gönderisine yazdıklarıyla dikkat çekti.
Oyuncu Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalayan manken Çağla Şıkel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
"Çocuğunuzdan eğer herhangi bir davranış bekliyorsanız önce siz gösterin" diyen Çağla Şıkel, gönderisine şu notu düştü:
''Sevgi mi? Siz gösterin. Saygı mı? Önce siz ona saygı duyun. Bir sırrını anlatmasını mı yoksa bir duygusunu paylaşmasını mı istersiniz? Önce siz onunla paylaşın. Mükemmel anne olmaya çalışmayın, öyle bir kriter yok. Kendiniz olun...''
Öte yandan 2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı. Yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdüren çift, sık sık çocuklarıyla birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.
Çağla Şıkel: 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.