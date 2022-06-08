Çağla Şıkel ve Şenol İpek olayı! Yıllar sonra gelen süpriz bomba itiraf!
Çağla Şıkel ve Şenol İpek arasında yaşanan 'tost' mesajından sonra günlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca "Tostumu yedim bekliyorum" lafı konuşulmuştu. Eski model ve sunucu Şenol İpek, o mesaj hakkında yıllar sonra konuştu. İpek'in itirafları olay yarattı.
Magazin gündemini salladığı, izleyiciye yön verdiği dönemlerde karşımıza 'tost mesajı' çıkmıştı.
Sunucu Şenol İpek katıldığı programda gelen sorular üzerine yıllar önce Çağla Şıkel'den aldığı "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajı hakkında konuştu.
Oyuncu ve sunucu Şenol İpek, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren İpek, yıllar geçse de gündemden düşmeyen "tost" mesajı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun karşısında tost yemesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü isim, "Yediğin tostlardan pişman mısın?" sorusu üzerine "Yok, bedelini en ağır ödediğim yiyecek oldu. Mesaj olayı evliliğimin bitmesine etken oldu.
Kimsenin kabahatinin olmadığı bir konuydu fakat dönemin en popüler magazin malzemesiydik. Hayatımda hiç pişmanlığım ve keşkelerim olmadı. Bazı şeyler kaderdir ve önüne geçemezsin. Ben iyi şeyler yapmaya çalışırken zarar gördüm" dedi.