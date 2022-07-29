Çağla Şıkel ve İzzet Antebi soluğu mahkemede aldı: Tokat gibi cevaptan sonra ortalık fena halde karıştı!
Didem Sarı, eski eşi İzzet Antebi'nin Çağla Şıkel ile aralarındaki mesajları ifşa etmişti. İzzet Antebi ise mayıs ayında da Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ortalığı karıştıran bu hareket sonrasında Antebi ve Şıkel, mahkemeye koştu. Mahkemenin kararı ise bomba gibi patladı. İşte şok eden gelişmelerin ayrıntıları...
İzzet Antebi ve Didem Sarı'nın evlilikleri olaysız bitmişti. Daha sonra ikilinin arasında fırtınalar kopmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Sarı, eski eşi Antebi'nin manken Çağla Şıkel'le mesajlaşmalarını ifşa etti.Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen Antebi ve Şıkel, soluğu mahkemede aldı. Sarı'nın iftira attığı iddiasıyla davası oldu. Mahkemede karşılaştıkları şey ise ikiliye tokat gibi çarptı.
İş insanı İzzet Antebi ve Didem Sarı, 2009'da yılında hayatını birleştirmiş, geçen yıl ekim ayında da boşanmışlardı.
İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın 12 yıllık evlilikleri dostça bitmişti. Bir süre sakin kalan çift, sonrasında birbirlerine girmişti.
İzzet Antebi, mayıs ayında da Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Didem Sarı ise ismi henüz öğrenilemeyen bir beyefendi ile tatilde yakalanmıştı.