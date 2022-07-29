Çağla Şıkel ve İzzet Antebi soluğu mahkemede aldı: Tokat gibi cevaptan sonra ortalık fena halde karıştı!

İzzet Antebi ve Didem Sarı'nın evlilikleri olaysız bitmişti. Daha sonra ikilinin arasında fırtınalar kopmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Sarı, eski eşi Antebi'nin manken Çağla Şıkel'le mesajlaşmalarını ifşa etti.Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen Antebi ve Şıkel, soluğu mahkemede aldı. Sarı'nın iftira attığı iddiasıyla davası oldu. Mahkemede karşılaştıkları şey ise ikiliye tokat gibi çarptı.