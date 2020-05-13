Çağla Şıkel saklamaya çalışsa da yakalandı çocukları yasağı deldi
Öceki gün çocuklarıyla beraber sokakta görüntülenen Çağla Şıkel, çocuklarının sokağa çıkma yasağını deldiğini bildiği için saklamaya çalışsa da yakalandı. Şıkel'in savunması ise oldukça yetersiz olarak yerini aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altının sokağa çıkma yasağı Türkiye'de hala geçerliğini korurken Çağla Şıkel ve çocukları, önceki gün bir çiçekide görüntülendi. 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Şıkel'ın savunması da şaşırttı.
Koronavirüs salgınından dolayı 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan manken, çocukları Uzay ve Kuzey'i alarak dışarı çıktı.
Büyük oğlu Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğlu Uzay ile çiçek satın aldı. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan ve oğlunu gizlemeye çalışan Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.
20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarı çıkarmasını soran muhabirlere yanıt veren Şıkel, "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" demesi de şaşırttı.