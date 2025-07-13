Çağla Şikel sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı...
46 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, meyve ağırlıklı kahvaltı tabağıyla sosyal medyada yine gündem oldu. Takipçileri, fit görünümünün sırrını Şıkel'in paylaşımlarında arıyor.
Hem mankenlik hem de sunuculuk kariyerini başarıyla sürdüren Çağla Şıkel, sadece profesyonel başarılarıyla değil, fit fiziği ve sağlıklı yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 46 yaşındaki ünlü isim, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
MEYVE AĞIRLIKLI KAHVALTI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Daha önce kuruyemişler ve bazı takviye edici ürünlerden oluşan kahvaltı tabağını paylaşarak büyük ilgi gören Şıkel, bu kez meyve ağırlıklı yeni bir kahvaltı menüsüyle gündeme geldi. Renkli ve doğal ürünlerin yer aldığı tabağı sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel'in bu tercihi takipçileri tarafından “Formunun sırrı bu mu?” yorumlarıyla karşılandı.
“SADECE TURP YİYOR” YORUMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Çağla Şıkel, daha önce akşam yemeğinde sadece turp tercih ettiğini gösteren paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Sağlıklı yaşam mottosunu sürdüren Şıkel'in bu alışkanlıkları, takipçileri tarafından hem şaşkınlıkla hem de ilgiyle takip ediliyor.