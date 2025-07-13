Çağla Şikel sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı...

MEYVE AĞIRLIKLI KAHVALTI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Daha önce kuruyemişler ve bazı takviye edici ürünlerden oluşan kahvaltı tabağını paylaşarak büyük ilgi gören Şıkel, bu kez meyve ağırlıklı yeni bir kahvaltı menüsüyle gündeme geldi. Renkli ve doğal ürünlerin yer aldığı tabağı sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel'in bu tercihi takipçileri tarafından “Formunun sırrı bu mu?” yorumlarıyla karşılandı.