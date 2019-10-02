Çağla Şıkel Miss Turkey güzellerine yıllar sonra gelen itirafıyla destek oldu
Çağla Şıkel, Miss Turkey 2019’da yarışacak finalistlere yıllar sonra yaptığı itirafıyla destek verdi.
Bu akşam 20 adayın katılımıyla gerçekleşecek Miss Turkey 2019’un büyük finali öncesinde Çağla Şıkel, 1997 yılının güzeli olarak, yarışacak birbirinden güzel katılımcılara yaptığı itirafıyla destek verdi. Finalistlerin sosyal medyada eleştirilmesiyle çok üzüldüğünü dile getiren Şıkel, şunları söyledi:
"Onlar gencecik kızlar. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve destek olsunlar.''
''Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim podyumda bir ışığım olması. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil."
Çağla Şıkel, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek tacı takan kişi olmuştu.