Çağla Şikel mini üstüyle yarı çıplak poz verdi! O fotoğraflar görenleri mest etti
Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan Çağla Şikel mini kıyafetiyle poz verdi. Muhteşem fiziğiyle görenleri büyüledi.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde uzun süre İzzet Antebi'yle yasak aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden düşmemişti. Şikel bu seferde mini üstüyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Şikel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi mert etti.
İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'nın, Çağla Şikel ve İzzet Antebi'nin mesajlarını ifşalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen ikili iddiaları reddedip, arkadaş olduklarını açıklamışlar daha sonra da soluğu mahkemede almışlardı.
Yaşananların ardından 43 yaşındaki ünlü manken Çağla Şikel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.