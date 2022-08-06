Çağla Şikel mini üstüyle yarı çıplak poz verdi! O fotoğraflar görenleri mest etti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde uzun süre İzzet Antebi'yle yasak aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden düşmemişti. Şikel bu seferde mini üstüyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Şikel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi mert etti.