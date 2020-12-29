Çağla Şıkel koronavirüse karşı Çin aşısını oldu ilk izlenimlerini anlattı

Çağla Şıkel, ilk olarak öncü olmak adına aşı yaptırma kararı aldığını söyledi. Şıkel, aşı öncesi ve sonrası için ise şunları anlattı:

"TV programım dolayısıyla başından beri bu işin içindeyim. Değerli bilim insanlarıyla konuşma şansım oldu ve aşı yaptırmaya karar verdim.''