Çağla Şıkel koronavirüse karşı Çin aşısını oldu ilk izlenimlerini anlattı
Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Instagram hesabından koronavirüse karşı Çin aşısını yaptırdığı anları yayımladı. Ünlü manken, aşıdan sonra ilk izlenimlerini anlattı.
Bazı ünlü isimler gönüllü olarak koronavirüse karşı uygulanacak olan aşılardan olmaya başladı. Ünlü manken Çağla Şıkel de bu isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün Çağla Şıkel, Çin aşısı CoronaVac oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, ilk izlenimlerini anlattı.
Çağla Şıkel, ilk olarak öncü olmak adına aşı yaptırma kararı aldığını söyledi. Şıkel, aşı öncesi ve sonrası için ise şunları anlattı:
"TV programım dolayısıyla başından beri bu işin içindeyim. Değerli bilim insanlarıyla konuşma şansım oldu ve aşı yaptırmaya karar verdim.''
''Bunun için önce Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Uygun görülürseniz PCR, antikor gibi birtakım tahliller yapılıyor. Bir sıkıntı görmezlerse aşıya çağırıyorlar.''
''Sonrasında sizi uzun süre takip ederek aşının yan etkilerini gözlemliyorlar. Ben de bu süreçlerden sonra aşımı yaptırdım.''