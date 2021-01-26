Çağla Şıkel koronavirüs aşısı olmuştu şoke eden haber telaşlandırdı açıklama geldi
Çağla Şıkel koronavirüs aşısı için gönüllü olmuştu. Çağla Şıkel'in ve küçük oğlunun koronaya yakalandığı iddiası şoke etti.
Çağla Şıkel, geçtiğimiz aralık ayında Çin aşısı için gönüllü oldu ve aşı yaptırdı. Ardından açıklama yapan Çağla Şıkel, herhangi bir yan etkisi olmadığını söyledi. Fakat ortaya çıkan son iddia herkesi telaşlandırdı. Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Şıkel'in küçük oğlu Uzay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktığı söylendi.
Şıkel kısa süre önce gönüllü olduğunu duyurmuş ve "Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir" demişti.
FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı öğrenildi.
Bu iddialardan sonra Şıkel açıklama yaptı. Programa ara veren Şıkel yanlış anlamaları düzeltti ve negatif olduğunu sadece temaslı olduğunu söyledi.