Çağla Şıkel kız çocuğu sevdasına yumurtalıklarını dondurtmuş bakın neler anlattı

İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu itiraf eden Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini söyledi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.