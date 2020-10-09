Çağla Şıkel kız çocuğu sevdasına yumurtalıklarını dondurtmuş bakın neler anlattı
Emre Altuğ ile evliliğinden iki erkek çocuğu olan Çağla Şıkel, kız çocuğu sahibi olmak istediğini söyledi. Hatta Şıkel, bu isteği için yumurtalıklarını dondurttuğunu anlattı.
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programının son konuğu manken Çağla Şıkel oldu. Son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Şıkel, açıklamalarıyla zaman zaman izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
Emre Altuğ ile evliliğinden iki erkek çocuğu olan Şıkel, çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlattı. Şıkel, sözlerine ''Anne olmak için yaratılmış bir kadınım'' diyerek devam etti.
İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu itiraf eden Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini söyledi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.
Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Aynı zamanda Çağla Şıkel ilerde evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.