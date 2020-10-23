Çağla Şıkel kendisine gelen korkunç maili görünce soluğu savcılıkta aldı
Çağla Şıkel, kendisine gelen maili açtıktan sonra neye uğradığını şaşırdı. Skandal bir tehdit ile karşı karşıya kalan Şıkel, hemen şikayette bulundu.
Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.
Günaydın'da yer alan habere göre: Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.
Öte yandan Çağla Şıkel'in geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programında anlattıkları herkesi şaşırtmıştı.
Emre Altuğ ile evliliğinden iki erkek çocuğu olan Şıkel, çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlattı. Şıkel, sözlerine ''Anne olmak için yaratılmış bir kadınım'' diyerek devam etti.